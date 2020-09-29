В Курске на карантин из-за коронавируса ушли 12 классов
В области закрываются целые школы
В области закрываются целые школы. Так, полностью закрыта 4-я школа в Льгове и Большеугонская СОШ в Льговском районе.
Также отправлены на карантин по одному классу в Курском, Октябрьском районах и поселке Пристень, еще один класс ушел на карантин в гимназии №1 в Курчатове, в Железногорске на карантин ушли два класса, три класса в двух школах Кореневского района и четыре класса в Беловском районе.
По домам отправили и по одной группе в двух детских садах - №18 в Курске и №5 в Курчатове.
Отмечается, что если никто больше не заболеет, в большинстве учреждений снимут карантин в конце сентября – начале октября.
Кстати, в Москве из-за роста заболеваемости увеличили осенние школьные каникулы до двух недель. Столичные школьники будут отдыхать с 5 по 18 октября.