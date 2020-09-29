В области закрываются целые школы

В Курске на карантин из-за коронавируса ушли 12 классов. Об этом сообщает региональный комитет образования. Это один класс школы №55 (27 человек), 2 класса 4-й гимназии (58 человек), один класс 6-го лицея (24 чел), три класса школы №18 (68 человек), три класса школы №47 (65 человек), один класс 43-й школы (26 человек) и один класс 7-й школы (23 человек).В области закрываются целые школы. Так, полностью закрыта 4-я школа в Льгове и Большеугонская СОШ в Льговском районе.Также отправлены на карантин по одному классу в Курском, Октябрьском районах и поселке Пристень, еще один класс ушел на карантин в гимназии №1 в Курчатове, в Железногорске на карантин ушли два класса, три класса в двух школах Кореневского района и четыре класса в Беловском районе.По домам отправили и по одной группе в двух детских садах - №18 в Курске и №5 в Курчатове.Отмечается, что если никто больше не заболеет, в большинстве учреждений снимут карантин в конце сентября – начале октября.Кстати, в Москве из-за роста заболеваемости увеличили осенние школьные каникулы до двух недель. Столичные школьники будут отдыхать с 5 по 18 октября.