Курские дорожники подготовили к зиме более полтысячи спецмашин

Завершить подготовку должны до конца октября

Дорожные службы Курской области активно готовятся к осенне-зимнему периоду. Завершить подготовку к зиме дорожники планируют до конца октября.Для выполнения работ по содержанию автодорог регионального и межмуниципального значения подготовлено 462 единиц техники и 92 тысячи тонн противогололедного материала - это 73% от общей потребности. Также утвержден план организации работ подрядных организаций в случае обильного снегопада, средних и небольших осадков.В Курске с обслуживающие организации заключили муниципальные контракты на содержание дорог и тротуаров в Центральном и Железнодорожном округах с ООО «Благоустройство», в Сеймском округе, Северо-Западном и Юго-Западном микрорайонах - с ООО «Интеграл-Строй». Подготовлено 102 единицы снегоуборочной техники и более 31 тысяч тонн противогололедного материала. Сейчас согласовываются схемы складирования снега.Содержание дорог включает в себя очистку от снега и наледи, обработку противогололедными материалами проезжей части, посадочных площадок на остановках общественного транспорта, тротуаров и пешеходных дорожек, напоминают в региональном комитете транспорта и автодорог.