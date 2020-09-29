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Курские дорожники подготовили к зиме более полтысячи спецмашин

Завершить подготовку должны до конца октября
Курские дорожники подготовили к зиме более полтысячи спецмашин

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Дорожные службы Курской области активно готовятся к осенне-зимнему периоду. Завершить подготовку к зиме дорожники планируют до конца октября.

Для выполнения работ по содержанию автодорог регионального и межмуниципального значения подготовлено 462 единиц техники и 92 тысячи тонн противогололедного материала - это 73% от общей потребности. Также утвержден план организации работ подрядных организаций в случае обильного снегопада, средних и небольших осадков. 

В Курске с обслуживающие организации заключили муниципальные контракты на содержание дорог и тротуаров в Центральном и Железнодорожном округах с ООО «Благоустройство», в Сеймском округе, Северо-Западном и Юго-Западном микрорайонах - с ООО «Интеграл-Строй». Подготовлено 102 единицы снегоуборочной техники и более 31 тысяч тонн противогололедного материала. Сейчас согласовываются схемы складирования снега. 

Содержание дорог включает в себя очистку от снега и наледи, обработку противогололедными материалами проезжей части, посадочных площадок на остановках общественного транспорта, тротуаров и пешеходных дорожек, напоминают в региональном комитете транспорта и автодорог.
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