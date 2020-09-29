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Курская прокуратура обязала Горсобрание изменить тарифы на содержание жилых помещений в многоэтажках

Ранее Горсобрание повысило размер платы за содержания жилых помещений в многоквартирных домах Курска
Курская прокуратура обязала Горсобрание изменить тарифы на содержание жилых помещений в многоэтажках

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Ранее Горсобрание повысило размер платы за содержания жилых помещений в многоквартирных домах Курска. Однако региональная прокуратура усмотрела в действиях депутатов нарушения. 

Напомним, городские законотворцы определили размер платы за содержания жилья в домах высотой до пяти этажей - 12 рублей 19 копеек за квадратный метр, высотой более 5 этажей – 15 рублей 62 копейки. При этом не все дома оснащены газовым оборудованием, контейнерными площадками, централизованным горячим водоснабжением и другим инженерным оборудованием, справедливо заметили в надзорном ведомстве.

В соответствии с жилищным законодательством размер платы за содержание домов должен дифференцироваться в зависимости от типа конкретного многоквартирного дома и соответствовать его коммунальной оснащенности, поясняют в прокуратуре.

В результате ведомство внесло в Горсобрание представление, в котором потребовало изменить принятое решение, указав стоимость за каждый вид услуг и работ по ремонту и содержанию общего имущества многоэтажек.
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