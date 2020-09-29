Куряне боятся второй волны коронавируса
Многие горожане убеждены, что масочный режим сейчас необходим, ведь не за горами вторая волна
Однако пока курян просят неукоснительно соблюдать простые меры профилактики: мыть руки и носить защитные маски в транспорте, магазинах и других общественных местах. Многие горожане убеждены, что масочный режим сейчас необходим, ведь не за горами вторая волна, сообщает телеканал "ТАКТ".
- И третья будет, и четвёртая будет. Я считаю, что надо было не открывать границы, вот когда люди поехали отдыхать. Неизвестно же, кто где отдыхал, поэтому возможно привезли что-нибудь с собой.
- Это нужно. Да, если не будет ужесточения, то и карантин наш не закончится, будет продолжаться. Если куряне будут соблюдать правила, то ничего не будет. Вот я хожу, у меня здесь и маска, и перчатки. Только на улицу снимаю.
- Вы обратите внимание, ведь вся практически молодёжь ходит без масок. Они думают, что их это не коснётся, но это касается всех. Моей дочери 49 лет, она перенесла такую пневмонию. Так что я с этим уже столкнулась. Двухсторонняя пневмония, 40 % лёгкого уничтожено.
- Если будут в масках ходить, соблюдать всё – может не повториться.
- Говорят же, то там, то там столько уже заболели. Боимся, поэтому маски носим.
Оперативный региональный штаб продолжает публиковать данные по заболевшим. Так, по состоянию на утро 28 сентября, в Курской области зарегистрировано уже чуть больше 8 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. В регионе ежедневно прибавка составляет порядка 40 человек. Наибольший прирост пациентов фиксируется по-прежнему в Курске. Тем не менее, некоторые носят маски не ради безопасности.
- Обязали. В Европу не зайти, в магазин не зайти, в транспорт тоже. 00:36-00:40 С собой маска. Сейчас будем заходить в магазин – наденем.
Между тем, ношение масок вновь становится обязательным в ряде магазинов и торговых центров города. В минувшие выходные сотрудники администрации города снова провели очередные рейды по контролю за соблюдением работниками предприятий потребительской сферы масочного режима.
Светлана Михайлова, председатель комитета экономического развития администрации г. Курска: «Я хочу отметить, следующее: если мы сравнивним с весенним периодом, то, конечно, мы видим, люди относятся очень ответственно. Это связано как с пониманием серьёзности самой инфекции, так и с пониманием серьёзности, не дай Бог, приостановления деятельности организации. За эти выходные мы обследовали более 50 предприятий потребительской сферы и составили всего 3 протокола. Я считаю, это хороший результат.
Напомним, в ближайшее время Курская область получит почти 1000 доз вакцины от коронавируса. Первыми будут прививать медработников. А вот подавляющее количество горожан скептически относятся к панацее от COVID-19.