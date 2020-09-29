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МЧС предупреждает курян об усилении ветра

Ночью местами прогнозируют небольшой дождь, днем без существенных осадков
МЧС предупреждает курян об усилении ветра

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Региональное МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Курской области завтра, 30 сентября. 

По прогнозу Курского Гидрометцентра в регионе в течение дня ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью скорость ветра составит 9-14 м/с, утром и днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. 

Ночью прогнозируют 8-13ºС тепла, днем воздух прогреется до +18 - +23ºС. 

Спасатели просят курян соблюдать правила безопасности при усилении ветра: не парковать свой личный автотранспорт вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а, находясь на улице, обходить шаткие строения.
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