В Курске пустят дополнительные вечерние маршрутки
В случае необходимости по вечерам дополнительно пустят два-три автобуса «ПАЗ» на проспект Дериглазова и в микрорайон Волокно
Сейчас же городские транспортные службы проводят мониторинг ситуации с 15 до 22 часов.
"Нам надо четко понять, соблюдают ли перевозчики графики. Если не соблюдают, надо применять к ним меры воздействия. Если соблюдают, но транспорта не достаточно, то будем выводить дополнительные единицы", — подчеркнул глава города Виктор Карамышев.
В случае необходимости по вечерам дополнительно пустят два-три автобуса «ПАЗ» на проспект Дериглазова и в микрорайон Волокно.