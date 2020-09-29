В Курске пустят дополнительные вечерние маршрутки

В случае необходимости по вечерам дополнительно пустят два-три автобуса «ПАЗ» на проспект Дериглазова и в микрорайон Волокно

Курские власти продолжают решать вопрос недоступности общественного транспорта в вечернее время. Этот вопрос обсудили на оперативной планерке в мэрии. Напомним, на минувшей неделе эту проблему обсуждали с перевозчиками. Тогда прозвучало обещание, что вопрос проработают в течение двух дней.Сейчас же городские транспортные службы проводят мониторинг ситуации с 15 до 22 часов."Нам надо четко понять, соблюдают ли перевозчики графики. Если не соблюдают, надо применять к ним меры воздействия. Если соблюдают, но транспорта не достаточно, то будем выводить дополнительные единицы", — подчеркнул глава города Виктор Карамышев.В случае необходимости по вечерам дополнительно пустят два-три автобуса «ПАЗ» на проспект Дериглазова и в микрорайон Волокно.