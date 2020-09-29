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В Курске скейтпарк появится в середине ноября

Для удобств спортсменов пространство разделено на три зоны
В Курске скейтпарк появится в середине ноября

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В Курске к 15 ноября появится скейтпарк. Именно к этой дате, согласно контракту, должны быть выполнены все работы на территории у центра «Гелиос». Пространство для активного отдыха появилось там благодаря программе «Народный бюджет - 2020». 

Площадь скейтпарка составит 600 кв.м. Там будут установлены все снаряды, необходимые для катания райдеров, роллеров и bmх-серов всех возрастов, а также для проведения городских соревнований по экстремальным видам спорта. 

Для удобств спортсменов пространство разделено на три зоны: стрит-зона (имитация городской среды), флэт- зона, предусматривающая большое количество свободного от фигур пространства для тренировки начинающих спортсменов и двухуровневая мини рампа. 

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