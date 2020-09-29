В Курске скейтпарк появится в середине ноября
Для удобств спортсменов пространство разделено на три зоны
Площадь скейтпарка составит 600 кв.м. Там будут установлены все снаряды, необходимые для катания райдеров, роллеров и bmх-серов всех возрастов, а также для проведения городских соревнований по экстремальным видам спорта.
Для удобств спортсменов пространство разделено на три зоны: стрит-зона (имитация городской среды), флэт- зона, предусматривающая большое количество свободного от фигур пространства для тренировки начинающих спортсменов и двухуровневая мини рампа.