Курская таможня автоматически продлит срок временного ввоза для 400 иномарок

Владельцам автомобилей не нужно будет обращаться в таможню и получать дополнительное разрешение

Курская таможня продлит для физических лиц до 31 марта 2021 года срок временного ввоза транспортных средств при условии, что такие сроки истекают в период с 1 марта 2020 по 31 марта 2021 года. Причем продление сроков будет автоматическим, то есть владельцам автомобилей не нужно будет обращаться в таможню и получать дополнительное разрешение. Не потребуется и таможенное декларирование.Также приостановлено течение 18-месячного срока, соблюдение которого является одним из условий ввоза товаров и транспортных средств для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов иностранным физическим лицом, признанным переселившимся на постоянное место жительства в Россию или получившим статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с российским законодательством, при условии, что такой срок истекает в период с 1 марта 2020 по 31 марта 2021 года, информирует таможня.При этом отмечается, что продление срока не освобождает физических лиц от необходимости соблюдать требования, условия и ограничения при использовании временно ввезенных в страну транспортных средств, а также от исполнения обязанности по их обратному вывозу из России до 31 марта 2021 года. В случае невывоза в установленные сроки временно ввезенного иностранного автомобиля или совершения с ним незаконных операций, нарушителя привлекут к административной ответственности.Продление сроков вызвано сложившейся обстановкой, связанной с введением ограничительных мер для борьбы с коронавирусом и невозможностью для физических лиц реализовать свои права и исполнять обязанности в соответствии с действующим таможенным законодательством, пояснил пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев.