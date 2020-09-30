Почти тысяча курян подтвердили своё право на предпенсионные льготы
К категории предпенсионеров относятся граждане, которые не более чем через пять лет достигнут пенсионного возраста (с учетом переходного периода). Для них предусмотрено сохранение различных льгот и мер соцподдержки, предоставляемых ранее только при достижении пенсионного возраста. Введены и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией и гарантиями трудовой занятости.
290 работающих предпенсионеров смогли воспользоваться правом на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Еще 62 человека получали увеличенное пособие во время профессионального переобучения или повышения квалификации в центрах занятости.
Большинство льгот носят федеральный характер. В отделении Пенсионного фонда по Курской области отмечают, что налоговые льготы в основном предоставляются в границах прежнего пенсионного возраста - с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.
С подробной информацией о льготах для предпенсионеров можно ознакомиться на сайте ПФР.