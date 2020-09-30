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Лента новостей / Спорт

Курское "Динамо" обыграло МБА и вышло в финал Кубка России

За трофей курянки поборются с оренбургской "Надеждой"

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Курское "Динамо" обыграло соперниц из столичного клуба МБА в полуфинале Кубка России по баскетболу среди женских команд и вышло в финал турнира.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 64:50 в пользу команды Элен Шакировой. В составе победительниц 19 очков набрала Ольга Фролкина, 16 на счету Раисы Мусиной и 10 заработала Жосселина Маига.  

За трофей курянки поборются с оренбургской "Надеждой", которая в своем полуфинале победила "Спарту энд К" из подмосковного Видного со счетом 74:68. МБА разыграет третье место со "Спартой энд К". Оба матча пройдут 3 октября.




ФОТО - ЖБК "ДИНАМО" КУРСК
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