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Лента новостей / В регионе

Площадь возле магазина «Куряночка» станет пешеходной зоной

В начале октября там установят соответствующие дорожные знаки
Площадь возле магазина «Куряночка» станет пешеходной зоной

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Площадь возле магазина «Куряночка» станет пешеходной зоной. Такое постановление подписал мэр Курска Виктор Карамышев. В начале октября там установят соответствующие дорожные знаки.  

Отмечается, что сделано это по многочисленным просьбам горожан, чтобы пешеходы могли там безопасно передвигаться. При этом, проезд во двор дома №1 по улице Павлуновского и к дому №2 по улице Чехова будет организован со стороны этих улиц. 

В планах еще создать парковочные места при проведении ремонтных работ в следующем году по улице Чехова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

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