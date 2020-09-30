В начале октября там установят соответствующие дорожные знаки

Площадь возле магазина «Куряночка» станет пешеходной зоной. Такое постановление подписал мэр Курска Виктор Карамышев. В начале октября там установят соответствующие дорожные знаки.Отмечается, что сделано это по многочисленным просьбам горожан, чтобы пешеходы могли там безопасно передвигаться. При этом, проезд во двор дома №1 по улице Павлуновского и к дому №2 по улице Чехова будет организован со стороны этих улиц.В планах еще создать парковочные места при проведении ремонтных работ в следующем году по улице Чехова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».