однозначно снесут к маю следующего года, а вместо нее сделают обычный Наземный. В пользу такого решения в ходе опроса высказались и сами куряне. Однако губернатор не так категоричен. Дело в том, что в следующем году дорогу на улице Дзержинского будут ремонтировать по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", и, сейчас снести надземный переход, там будет транспортный коллапс, опасается Роман Старовойт.Надземный переход на улице Дзержинского возможно сносить не будут. Ранее мэр заявил, что уродливую конструкцию
"Будет хуже, чем этот нависающий над городом кошмар. Я бы не сносил переход, пока не будет понятно, что будет вместо него", - сказал сегодня на планерке губернатор.
Курский губернатор уверен, что снос надземного перехода на улице Дзержинского приведет к транспортному коллапсу
Дело в том, что в следующем году дорогу на улице Дзержинского будут ремонтировать по нацпроекту БКАД