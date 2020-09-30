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Курский губернатор уверен, что снос надземного перехода на улице Дзержинского приведет к транспортному коллапсу

Дело в том, что в следующем году дорогу на улице Дзержинского будут ремонтировать по нацпроекту БКАД
Курский губернатор уверен, что снос надземного перехода на улице Дзержинского приведет к транспортному коллапсу

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Надземный переход на улице Дзержинского возможно сносить не будут. Ранее мэр заявил, что уродливую конструкцию однозначно снесут к маю следующего года, а вместо нее сделают обычный Наземный. В пользу такого решения в ходе опроса высказались и сами куряне. Однако губернатор не так категоричен. Дело в том, что в следующем году дорогу на улице Дзержинского будут ремонтировать по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", и, сейчас снести надземный переход, там будет транспортный коллапс, опасается Роман Старовойт.

"Будет хуже, чем этот нависающий над городом кошмар. Я бы не сносил переход, пока не будет понятно, что будет вместо него", - сказал сегодня на планерке губернатор.  


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