ТАКТ».Завтра истекает срок исполнения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции Театральной площади в Курске, однако подрядчик пока так и не устранил выявленные дефекты. Об этом сегодня во время оперативного совещания напомнил главе Курска Виктору Карамышеву губернатор Роман Старовойт, передает телеканал «
Градоначальник сообщил, что подрядчик обязался поставить недостающие малые архитектурные формы и исправить недоделки в самое ближайшее время. Для приемки работ создана специальная комиссия. При этом изначально на отремонтированной Театральной площади было выявлено 180 проблемных участков , 54 обнаружены при повторной приемке. По словам заместителя губернатора Алексея Смирнова, имеющиеся на плитке белые пятна, по заверению подрядчика, должны к весне исчезнуть, но если этого не произойдет, плитку придется перекладывать.
Роман Старовойт напомнил мэру о той личной ответственности, которую несет глава региона перед президентом за выполнение нацпроектов, а ремонт Театральной площади как раз и проводился в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Поэтому оплату по контракту необходимо проводить только после устранения всех недостатков, при этом важно обеспечить банковскую гарантию на весь срок действия гарантийных обязательств подрядчика для того, чтобы, если фирма прекратит существование, у города была возможность, исправить проблемные участки без привлечения дополнительных бюджетных средств.
На Театральной площади в Курске выявили 180 проблемных участков
Завтра истекает срок исполнения контракта на выполнение работ по реконструкции Театральной площади