Отопление в Курской области дадут к середине октября

До 15 октября, прогнозам синоптиков, в регионе продержится теплая погода







Отопление в Курской области начнут подавать к середине осени. Именно до 15 октября, по прогнозам синоптиков, в регионе продержится теплая погода. Поэтому начинать подачу тепла в многоквартирные дома пока нецелесообразно, уверен губернатор. Этот вопрос обсудили сегодня на оперативном совещании в Доме Советов.Как сообщил заместитель губернатора Алексей Смирнов, на данный момент готовность теплоэнергетического комплекса региона - более 99%. Однако есть отстающие муниципалитеты, В их числе Курский район, поселок Коренево и Железногорск. Как объяснил глава города горняков, Александр Фролков, причина отставания – большие долги перед ресурсоснабжающими организациями.Меж тем конкретную дату начала отопительного сезона на планерке не озвучили, но, как отметил Роман Старовойт, необходимо рассмотреть вопрос о периодическом протапливании объектов социальной сферы и быть готовыми в случае изменения погоды в течение одного-двух дней начать подачу тепла в жилой фонд.