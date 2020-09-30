Отопление в Курской области дадут к середине октября
До 15 октября, прогнозам синоптиков, в регионе продержится теплая погода
Как сообщил заместитель губернатора Алексей Смирнов, на данный момент готовность теплоэнергетического комплекса региона - более 99%. Однако есть отстающие муниципалитеты, В их числе Курский район, поселок Коренево и Железногорск. Как объяснил глава города горняков, Александр Фролков, причина отставания – большие долги перед ресурсоснабжающими организациями.
Меж тем конкретную дату начала отопительного сезона на планерке не озвучили, но, как отметил Роман Старовойт, необходимо рассмотреть вопрос о периодическом протапливании объектов социальной сферы и быть готовыми в случае изменения погоды в течение одного-двух дней начать подачу тепла в жилой фонд.