  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Отопление в Курской области дадут к середине октября

До 15 октября, прогнозам синоптиков, в регионе продержится теплая погода


Отопление в Курской области дадут к середине октября

Читайте также

Отопление в Курской области начнут подавать к середине осени. Именно до 15 октября, по прогнозам синоптиков, в регионе продержится теплая погода. Поэтому начинать подачу тепла в многоквартирные дома пока нецелесообразно, уверен губернатор. Этот вопрос обсудили сегодня на оперативном совещании в Доме Советов. 

Как сообщил заместитель губернатора Алексей Смирнов, на данный момент готовность теплоэнергетического комплекса региона - более 99%. Однако есть отстающие муниципалитеты, В их числе Курский район, поселок Коренево и Железногорск. Как объяснил глава города горняков, Александр Фролков, причина отставания – большие долги перед ресурсоснабжающими организациями. 

Меж тем конкретную дату начала отопительного сезона на планерке не озвучили, но, как отметил Роман Старовойт, необходимо рассмотреть вопрос о периодическом протапливании объектов социальной сферы и быть готовыми в случае изменения погоды в течение одного-двух дней начать подачу тепла в жилой фонд. 



 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют дождь и порывистый ветер

В четыре микрорайона Курска пустили дополнительные вечерние автобусы

В Курске появятся 14 новых остановок общественного транспорта

В Курске задержали двух подростков-закладчиков

Курские полицейские спасли мужчину от самоубийства

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске