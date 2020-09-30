В Курске задержали двух подростков-закладчиков
Парням по 16 и 17 лет
Как сообщает СУ СК России по Курской области, полицейские задержали подростков 9 сентября около 6 часов вечера у одного из домов на проспекте Ленинского Комсомола Курска. При личном досмотре у одного из них обнаружили 61 сверток общей массой 36,66 граммов, каждый из которых содержал наркотическое средство. Ннаркотики парни собирались сбыть путем создания «тайников-закладок» в Курске и в Курской области.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.