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В Курске задержали двух подростков-закладчиков

Парням по 16 и 17 лет
В Курске задержали двух подростков-закладчиков

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В Курске двое парней 16-ти и 17-ти лет стали фигурантами уголовного дела. Подростков подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). 

Как сообщает СУ СК России по Курской области, полицейские задержали подростков 9 сентября около 6 часов вечера у одного из домов на проспекте Ленинского Комсомола Курска. При личном досмотре у одного из них обнаружили 61 сверток общей массой 36,66 граммов, каждый из которых содержал наркотическое средство. Ннаркотики парни собирались сбыть путем создания «тайников-закладок» в Курске и в Курской области. 

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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