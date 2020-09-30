  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске появятся 14 новых остановок общественного транспорта

Также в этом году отремонтируют 42 остановочных павильона
В Курске появятся 14 новых остановок общественного транспорта

Читайте также

В Курске в этом году установят 14 новых остановочных комплексов. Как информирует городская администрация, они появятся на улицах Малых, Литовская, Заводская, Малышева, Сумская, Суворовская, Лесная, Кавказская, Димитрова, во 2-м Воротнем переулке. 
Также запланирована установка нового остановочного павильона в 12-м Суворовском переулке и улице Парк Солянка. 

Также в этом году в рамках муниципального контракта заключенного с ООО «Унипроф» отремонтируют 42 остановочных павильона. Металлические конструкции очистят от коррозии, покрасят и заменят деформированный и разбитый поликарбонат. В порядок приведут остановочные комплексы, расположенные по улицам Карла Маркса, Хрущева, Студенческая, Понизовка, проспект Дружбы, 50 лет Октября, Литовская, проспект Клыкова, Черняховского, проезд Магистральный, проспект Дериглазова, а также на улице Сонина. 

Работы должны завершить до 31 декабря.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют дождь и порывистый ветер

В четыре микрорайона Курска пустили дополнительные вечерние автобусы

В Курске задержали двух подростков-закладчиков

Курские полицейские спасли мужчину от самоубийства

Отопление в Курской области дадут к середине октября

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске