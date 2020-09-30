В Курске появятся 14 новых остановок общественного транспорта
Также в этом году отремонтируют 42 остановочных павильона
Также запланирована установка нового остановочного павильона в 12-м Суворовском переулке и улице Парк Солянка.
Также в этом году в рамках муниципального контракта заключенного с ООО «Унипроф» отремонтируют 42 остановочных павильона. Металлические конструкции очистят от коррозии, покрасят и заменят деформированный и разбитый поликарбонат. В порядок приведут остановочные комплексы, расположенные по улицам Карла Маркса, Хрущева, Студенческая, Понизовка, проспект Дружбы, 50 лет Октября, Литовская, проспект Клыкова, Черняховского, проезд Магистральный, проспект Дериглазова, а также на улице Сонина.
Работы должны завершить до 31 декабря.