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В четыре микрорайона Курска пустили дополнительные вечерние автобусы

После 9 вечера в поселок Северный, микрорайон Волокно, Северо-западный микрорайон и на проспект Клыкова поедут дополнительные ПАЗики
В четыре микрорайона Курска пустили дополнительные вечерние автобусы

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В четыре микрорайона Курска - поселок Северный, микрорайон Волокно, Северо-западный микрорайон и проспект Клыкова - пустили дополнительные вечерние автобусы. Такое решение принято после изучения пассажиропотока в вечернее время. Теперь после 9 вечера в этих направлениях будут курсировать дежурные рейсы автобусов ПАЗ. 

Мониторинг вечерних рейсов проводит городской департамент пассажирского транспорта с участием территориального отдела Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО. Отмечается, что работа по контролю за пассажиропотоком и выполнением дежурных рейсов продолжится, пока полностью не снимется наболевший вопрос.  

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