В четыре микрорайона Курска пустили дополнительные вечерние автобусы
После 9 вечера в поселок Северный, микрорайон Волокно, Северо-западный микрорайон и на проспект Клыкова поедут дополнительные ПАЗики
Мониторинг вечерних рейсов проводит городской департамент пассажирского транспорта с участием территориального отдела Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО. Отмечается, что работа по контролю за пассажиропотоком и выполнением дежурных рейсов продолжится, пока полностью не снимется наболевший вопрос.