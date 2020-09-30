В четыре микрорайона Курска пустили дополнительные вечерние автобусы

После 9 вечера в поселок Северный, микрорайон Волокно, Северо-западный микрорайон и на проспект Клыкова поедут дополнительные ПАЗики

В четыре микрорайона Курска - поселок Северный, микрорайон Волокно, Северо-западный микрорайон и проспект Клыкова - пустили дополнительные вечерние автобусы. Такое решение принято после изучения пассажиропотока в вечернее время. Теперь после 9 вечера в этих направлениях будут курсировать дежурные рейсы автобусов ПАЗ.Мониторинг вечерних рейсов проводит городской департамент пассажирского транспорта с участием территориального отдела Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО. Отмечается, что работа по контролю за пассажиропотоком и выполнением дежурных рейсов продолжится, пока полностью не снимется наболевший вопрос.