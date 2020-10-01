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В Курской области продолжается уборочная страда

Аграрии убирают сахарную свёклу, кукурузу на зерно и подсолнечник
В Курской области продолжается уборочная страда

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В Курской области продолжается уборочная страда. Аграрии убирают сахарную свёклу, кукурузу на зерно и подсолнечник, сообщает региональный комитет АПК. На данный момент земледельцы собрали порядка 1,2 млн тонн свеклокорней. В лидерах по урожайности Медвенский и Суджанский районы - 550 центнеров с гектара.

Первые намолоты кукурузы на зерно показывают, что урожай неплохой - более 80 центнеров с гектара. Однако многое еще будет зависеть от погодных условий в период уборки этой культуры. Даже при самых скромных прогнозах валовой сбор кукурузы ожидается в пределах 1,3 - 1,4 млн тонн.

Пройден экватор по сбору подсолнечника. По прогнозу валовый сбор составит более 340 тыс. тонн при средней урожайности 30 центнеров с гектара.
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