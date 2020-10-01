В Курской области продолжается уборочная страда
Аграрии убирают сахарную свёклу, кукурузу на зерно и подсолнечник
Первые намолоты кукурузы на зерно показывают, что урожай неплохой - более 80 центнеров с гектара. Однако многое еще будет зависеть от погодных условий в период уборки этой культуры. Даже при самых скромных прогнозах валовой сбор кукурузы ожидается в пределах 1,3 - 1,4 млн тонн.
Пройден экватор по сбору подсолнечника. По прогнозу валовый сбор составит более 340 тыс. тонн при средней урожайности 30 центнеров с гектара.