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В курском областном перинатальном центре сменился главврач

Валентина Крестинина, которая 25 лет возглавляла акушерско-гинекологическую службу региона, покинула свой пост

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В курском областном перинатальном центре сменился главврач. Валентина Крестинина, которая 25 лет возглавляла акушерско-гинекологическую службу региона, покинула свой пост. С 1 октября обязанности главного врача возложены на Людмилу Кузнецову. Ранее она трудилась в должности заместителя руководителя по акушерско-гинекологической помощи. Однако вопрос о назначении главного врача перинатального центра еще остается открытым, руководство области рассматривает кандидатуры, отметил Андрей Белостоцкий.

Валентина Крестинина также останется работать в перинатальном центре -продолжит деятельность главного внештатного акушера-гинеколога областного комитета здравоохранения.
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