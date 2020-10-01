Валентина Крестинина, которая 25 лет возглавляла акушерско-гинекологическую службу региона, покинула свой пост

В курском областном перинатальном центре сменился главврач. Валентина Крестинина, которая 25 лет возглавляла акушерско-гинекологическую службу региона, покинула свой пост. С 1 октября обязанности главного врача возложены на Людмилу Кузнецову. Ранее она трудилась в должности заместителя руководителя по акушерско-гинекологической помощи. Однако вопрос о назначении главного врача перинатального центра еще остается открытым, руководство области рассматривает кандидатуры, отметил Андрей Белостоцкий.





Валентина Крестинина также останется работать в перинатальном центре -продолжит деятельность главного внештатного акушера-гинеколога областного комитета здравоохранения.