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В Курске из-за непотушенной сигареты сгорела картина и погиб ее хозяин

Пожар случился в 9-этажке на улице Интернациональная

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В Курске из-за непотушенной сигареты сгорела картина и погиб ее хозяин. Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, около пяти часов вечера 30 сентября. Горела 3-комнатная квартира в 9-этажном доме на улице Интернациональная. В «Службу спасения» звонили очевидцы.

Огнеборцы через 6 минут прибыли на место ЧП и ликвидировали пожар за 8 минут. Но пламя полностью уничтожило балкон горящей квартиры, повредило окна и балкон в соседской квартире. Также во всей квартире, в которой случился пожар, закопчены стены и потолок. 

Спасли трех человек, среди которых один ребенок - при помощи спасательного устройства. Хозяина квартиры - 72-летнего пенсионера - к сожалению, спасти не удалось. Он погиб. 

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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