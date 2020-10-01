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Лента новостей / В регионе

Губернатор рекомендовал пожилым курянам соблюдать самоизоляцию

А предприятиям по возможности перевести сотрудников на удаленку
Губернатор рекомендовал пожилым курянам соблюдать самоизоляцию

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Сегодня на заседании регионального оперштаба курские власти обсудили ситуацию с коронавирусом в регионе. Пожилым курянам губернатор рекомендовал по возможности соблюдать самоизоляцию, гулять на воздухе, но в безлюдных местах. Предприятиям по возможности перевести сотрудников на удаленку, а совещания проводить дистанционно. Госслужащим вновь ограничить командировки и деловые поездки. Массовые мероприятия проводить только на открытом воздухе и отказаться от мероприятий в закрытых помещениях.

От прямых запретов Роман Старовойт воздержался, пока все это носит характер рекомендаций. 

Что решено уже точно - санаторий имени Черняховского снова переоборудуют в обсерватор.



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