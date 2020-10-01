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Лента новостей / В регионе

В Курской области нарушителей масочного режима будут штрафовать и отправлять в полицейский участок

Губернатор Роман Старовойт уверен - чтобы сохранить здоровье людей, действовать надо жестко
В Курской области нарушителей масочного режима будут штрафовать и отправлять в полицейский участок

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Еще одна тема, которую обсуждали на заседании оперштаба - соблюдение курянами масочного режима. Вернее, его несоблюдение. Глава региона раскритиковал жителей региона за это. Он верен - чтобы сохранить здоровье людей, действовать надо жестко.

Ранее власти уже усилили контроль за соблюдением гражданами санитарных мер в общественных местах и в общественном транспорте. Теперь же полицейские напомнили, что отказ носить маску, где это необходимо, является правонарушением, поэтому на курян будут составлять протоколы по статье 20.6.1. КоАП. Кроме того, если человек откажется надевать маску в магазине или торговом центре, его могут доставить в отдел полиции.  

При этом полиции предписано оказывать содействие для соблюдения гражданами масочного режима.

Схема работы будет выглядеть так: сначала надеть маску попросят сотрудники магазина. Если посетитель откажется это сделать и будет провоцировать других, охрана вызовет сотрудников Росгвардии. Те в свою очередь, если человек поведет себя неадекватно, заберут его с места совершения правонарушения для дальнейшего составления протокола.
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