Курский областной суд отменил восстановление в должности бывшего начальника ГИБДД

Ранее его восстановил в должности Ленинский райсуд Курска

30 сентября рассмотрел апелляцию по иску Алексея Баланина - бывшего начальника региональной ГИБДД. Экс-полицейский требовал от МВД России и регионального УМВД признать его увольнение со службы незаконным, восстановить на службе и взыскать денежное содержание за время вынужденного прогула. Напомним, Баланина уволили из органов по отрицательным мотивам, потому что он выдавал удостоверения несуществующего Общественного совета ГИБДД.29 июня Ленинский райсуд Курска восстановил Баланина в должности начальника Управления ГИБДД. Однако с таким решением не согласились в прокуратуре, МВД России и региональном УМВД. Ведомства подали апелляции. Апелляционная инстанция встала на сторону правоохранителей."Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда отменила решение суда первой инстанции и приняла новое: в удовлетворении иска Баланина А.А. к МВД России и УМВД России по Курской области отказать", - сообщает пресс-служба Курского областного суда.