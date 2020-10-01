Курский областной суд отменил восстановление в должности бывшего начальника ГИБДД
Ранее его восстановил в должности Ленинский райсуд Курска
29 июня Ленинский райсуд Курска восстановил Баланина в должности начальника Управления ГИБДД. Однако с таким решением не согласились в прокуратуре, МВД России и региональном УМВД. Ведомства подали апелляции. Апелляционная инстанция встала на сторону правоохранителей.
"Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда отменила решение суда первой инстанции и приняла новое: в удовлетворении иска Баланина А.А. к МВД России и УМВД России по Курской области отказать", - сообщает пресс-служба Курского областного суда.