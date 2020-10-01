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Курский областной суд отменил восстановление в должности бывшего начальника ГИБДД

Ранее его восстановил в должности Ленинский райсуд Курска
Курский областной суд отменил восстановление в должности бывшего начальника ГИБДД

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30 сентября рассмотрел апелляцию по иску Алексея Баланина - бывшего начальника региональной ГИБДД. Экс-полицейский требовал от МВД России и регионального УМВД признать его увольнение со службы незаконным, восстановить на службе и взыскать денежное содержание за время вынужденного прогула. Напомним, Баланина уволили из органов по отрицательным мотивам, потому что он выдавал удостоверения несуществующего Общественного совета ГИБДД.

29 июня Ленинский райсуд Курска восстановил Баланина в должности начальника Управления ГИБДД. Однако с таким решением не согласились в прокуратуре, МВД России и региональном УМВД. Ведомства подали апелляции. Апелляционная инстанция встала на сторону правоохранителей. 

"Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда отменила решение суда первой инстанции и приняла новое: в удовлетворении иска Баланина А.А. к МВД России и УМВД России по Курской области отказать", - сообщает пресс-служба Курского областного суда.
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