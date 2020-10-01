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«Первомайский парк» Курска стал особо охраняемой природной территорией

Отныне на территории парка запрещается разводить костры, выгуливать собак и проводить любые мероприятия без согласования с экологами
«Первомайский парк» Курска стал особо охраняемой природной территорией

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«Первомайский парк» Курска признан особо охраняемой природной территорией регионального значения. Это означает, что парк представляет историческую и рекреационную ценность для города и области и нуждается в охране. Отныне на территории парка будет действовать особый режим охраны: запрещается разводить костры, выгуливать собак и проводить любые мероприятия без согласования с экологами. Сооружение или реконструкция объектов капитального строительства возможны только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Там могут вестись работы по сохранению и восстановлению объектов природного парка, другие природоохранные мероприятия, а также благоустройство,  отметил председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков. При этом уход за дорожками и насаждениями, озеленение и работы по обустройству не должны нарушать историческую градостроительную среду. 

«Данная природная территория заложена более ста лет назад. Первостепенная наша задача – благоустроить парк, создать в нем условия для прогулок и отдыха. Кроме того, здесь можно проводить экскурсии для школьников, полевые исследования по изучению растительного и животного мира», – говорит Константин Поляков.
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