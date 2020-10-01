«Первомайский парк» Курска стал особо охраняемой природной территорией
Отныне на территории парка запрещается разводить костры, выгуливать собак и проводить любые мероприятия без согласования с экологами
Там могут вестись работы по сохранению и восстановлению объектов природного парка, другие природоохранные мероприятия, а также благоустройство, отметил председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков. При этом уход за дорожками и насаждениями, озеленение и работы по обустройству не должны нарушать историческую градостроительную среду.
«Данная природная территория заложена более ста лет назад. Первостепенная наша задача – благоустроить парк, создать в нем условия для прогулок и отдыха. Кроме того, здесь можно проводить экскурсии для школьников, полевые исследования по изучению растительного и животного мира», – говорит Константин Поляков.