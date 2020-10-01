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Вечерний звонок лжебанкиров стоил курянину 220 тысяч рублей

Курянина не смутило, что ему позвонили в нерабочее время
Вечерний звонок лжебанкиров стоил курянину 220 тысяч рублей

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57-летний житель Курска после разговора по телефону лишился 220 тысяч рублей. Поздно вечером мужчине поступил звонок от неизвестной женщины. Незнакомка представилась сотрудником службы безопасности банка, клиентом которого он являлся. Курянина не смутило, что ему позвонили в нерабочее время. Вместо того, чтобы положить трубку, он продолжил беседу, в ходе которой собеседница сообщила ему, что посторонние лица якобы пытаются взять кредит на его имя. Горожанина убедили, что решить проблему можно, оформив через личный кабинет реальный кредит, а затем сняв деньги в ближайшем банкомате.

Более двух часов злоумышленники были на связи и давали курянину четкие инструкции. Снятые купюры мужчина своими руками через терминал перечислил на продиктованные номера операторов сотовой связи. Всего получилось 16 переводов на общую сумму 220 тысяч рублей. После того, как всё закончилось, мужчина понял, что поверил мошенникам. 

В полиции он признался, что неоднократно слышал, как действуют аферисты, но посчитал, что именно ему звонили настоящие сотрудники банка. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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