Вечерний звонок лжебанкиров стоил курянину 220 тысяч рублей
Курянина не смутило, что ему позвонили в нерабочее время
Более двух часов злоумышленники были на связи и давали курянину четкие инструкции. Снятые купюры мужчина своими руками через терминал перечислил на продиктованные номера операторов сотовой связи. Всего получилось 16 переводов на общую сумму 220 тысяч рублей. После того, как всё закончилось, мужчина понял, что поверил мошенникам.
В полиции он признался, что неоднократно слышал, как действуют аферисты, но посчитал, что именно ему звонили настоящие сотрудники банка. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.