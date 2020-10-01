Куряне недовольны качеством хлеба

ТАКТ». Губернатор отметил, что по результатам комплексной проверки ряд курских предприятий пищевой промышленности отличился не в лучшую сторону. В готовой продукции известных брендов были выявлены различные нарушения. Особенно много нареканий, по словам Романа Старовойта, вызывает качество производимого в регионе хлеба. За разъяснениями губернатор обратился к профильному заместителю Сергею Стародубцеву.Качество производимых в регионе продуктов стало отдельной темой оперативного совещания в Доме Советов, сообщает телеканал «
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- Сегодня хлеб – это не тот хлеб, к которому мы привыкли с детства. Он быстро черствеет, плесневеет, его есть невозможно уже на следующий день. С чем это связано? Где обычный хлеб? Где булка? Почему мы перешли на ТУ? Давайте вернем обычные, производимые по ГОСТу хлебобулочные изделия.
По словам Стародубцева, основная проблема кроется в выпечке так называемого социального хлеба. Его производство дотируется из областной казны из расчета 5 рублей на каждую буханку. В 2020 году на эти цели выделено порядка 60 миллионов рублей, из них 38 уже освоено. Однако, по мнению производителей, этой суммы недостаточно. В погоне за низкой себестоимостью и окупаемостью затрат заботы о качестве продукта уходят на второй план.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- Вот не понятно, почему мы из бюджета миллионы рублей дотируем, а предприятия балуются с качеством? Да, допустим, недорогие сорта хлеба выпускаются, и можно понять, если стоимость невысока или близка к рентабельности, то и качество будет ожидаемым. Но почему в дорогой хлеб напихивают все, что только может содержать таблица Менделеева: семечки, изюм. Он дорогой, но его есть-то невозможно. Он на следующий день становится черствым или грибами покрывается.
Недовольны качеством производимого в регионе хлеба и рядовые куряне. По мнению жителей областного центра, вкус продукта за последние годы заметно ухудшился, срок хранения сократился, а цена стала неоправданно высокой.
- Портится быстро хлеб, который по 16-18 рублей потому, что он делается из переработки по технологии. Сдают из магазинов хлеб на хлебозавод, он перерабатывается в муку, добавляется мука и потом выпекается новый. Это коммерческий хлеб, бюджетный, скажем так. – А вы какой берете? – Я беру «Столичный» по 40 рублей. Зерно у нас достаточно дешевое, а хлеб дорогой. Дорого очень, особенно для пенсионеров, скажем так.
- Все не устраивает: и вкус, и хранение, и все. – А цена, на Ваш взгляд, как? – Цена завышена очень.
- Кисловатый, не понятно из чего сделанный. Отрубной батон беру или «Бесединский» хлеб покупаю. - На ваш взгляд, цена соответствует качеству? – Нет, дорого. Вес маленький и дорого.
- Вы довольны качеством хлеба, который покупаете в магазинах? – Ну, как вам сказать? Не всем. Ну, например, «Столичный», он не как «Столичный». Не очень качественный, я сомневаюсь, что там добавлены все те ингредиенты, которые должны быть. Его берешь, а он, если полежал до вечера, кислый становится, невкусный.
- Испортился ужасно! – Что именно не устраивает? – Да все не устраивает: то, что он сохнет, то, что он невкусный, то, что он розовой плесенью покрывается, то, что пакеты красятся. А что тут может устраивать? Так что приятного аппетита, уважаемые сограждане!
Как заведено в областной администрации, многие темы, поднимаемые на оперативных совещаниях, берутся под личный контроль главы региона и обсуждаются затем в более узком кругу специалистов. К вопросу повышения качества хлеба Роман Старовойт предложил вернуться на следующей неделе во время совещания с руководителями предприятий пищевой промышленности.
Куряне недовольны качеством хлеба
В готовой продукции известных брендов были выявлены различные нарушения