Пять курских предприятий оштрафовали за загрязнение Сейма

Общая сумма штрафов составила 660 тысяч рублей

Пять курских предприятий - ООО «Курское молоко», АО «Корпорация «ГРИНН», АО «Конти-Рус», ТЦ «Европа», АО «Курский завод «Маяк» оштрафовали за загрязнение Сейма. Сброс канализационных вод в затон реки был зафиксирован в сентябре. «Курскводоканал» взял пробы непосредственно на предприятиях, которые предположительно нарушают требования по очистке сточных вод. В результате на 12 точках у пяти предприятий зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, сбрасываемых в централизованную систему отведения.Региональный комитет природных ресурсов возбудил дела об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 660 тысяч рублей.