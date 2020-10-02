В Курске на следующей неделе снова будут отключать электричество

Запланированы работы в электросетях

На следующей неделе в Курске запланировано проведение очередных работ в электросетях. Поэтому ряд улиц снова останется без света.Отключение электроэнергии будет произведено по следующим адресам:В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:С 5 по 9 октября с 9-00 до 17-00:ПЛК 61Широкая 81-2-й Парковые переулкиКраснополянская 2-21СанаторнаяЗапруднаяМонастырская БалкаЯблоневаяТихаяТелефон для справок: 32-32-15В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:С 5 по 9 октября с 9-00 до 15-00:Карла Маркса 66/2; 66/5; 66ВС 5 по 9 октября с 9-00 до 16-00:Фомина 16Тропинка 30 (Роща невест)Понизовка 52/2; 52/8; 52/9; 73-83; 77А; 77Б; 79Б3-й Понизовский переулокБерёзовая 2-22; 1-33Телефон для справок: 32-40-89В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:8 октября с 13-30 до 17-00:Стрелецкая Набережная 3- 97, 2- 14Луговская 15 -17,Комсомольская 3- 37, 2- 201-й Комсомольский пер. 1 -9Телефон для справок: 26-32-10.