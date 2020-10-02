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Лента новостей / В регионе

В Курске на следующей неделе снова будут отключать электричество

Запланированы работы в электросетях
В Курске на следующей неделе снова будут отключать электричество

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На следующей неделе в Курске запланировано проведение очередных работ в электросетях. Поэтому ряд улиц снова останется без света.

Отключение электроэнергии будет произведено по следующим адресам:


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 5 по 9 октября с 9-00 до 17-00: 

ПЛК 61 
Широкая 8
1-2-й Парковые переулки
Краснополянская 2-21
Санаторная 
Запрудная
Монастырская Балка
Яблоневая
Тихая

Телефон для справок: 32-32-15 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

С 5 по 9 октября с 9-00 до 15-00: 

Карла Маркса 66/2; 66/5; 66В 

С 5 по 9 октября с 9-00 до 16-00: 

Фомина 16 
Тропинка 30 (Роща невест) 
Понизовка 52/2; 52/8; 52/9; 73-83; 77А; 77Б; 79Б 
3-й Понизовский переулок 
Берёзовая 2-22; 1-33

Телефон для справок: 32-40-89 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

8 октября с 13-30 до 17-00: 

Стрелецкая Набережная 3- 97, 2- 14
Луговская 15 -17,
Комсомольская 3- 37, 2- 20
1-й Комсомольский пер. 1 -9

Телефон для справок: 26-32-10.

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