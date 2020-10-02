В Курске на следующей неделе снова будут отключать электричество
Запланированы работы в электросетях
Отключение электроэнергии будет произведено по следующим адресам:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 5 по 9 октября с 9-00 до 17-00:
ПЛК 61
Широкая 8
1-2-й Парковые переулки
Краснополянская 2-21
Санаторная
Запрудная
Монастырская Балка
Яблоневая
Тихая
Телефон для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 5 по 9 октября с 9-00 до 15-00:
Карла Маркса 66/2; 66/5; 66В
С 5 по 9 октября с 9-00 до 16-00:
Фомина 16
Тропинка 30 (Роща невест)
Понизовка 52/2; 52/8; 52/9; 73-83; 77А; 77Б; 79Б
3-й Понизовский переулок
Берёзовая 2-22; 1-33
Телефон для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
8 октября с 13-30 до 17-00:
Стрелецкая Набережная 3- 97, 2- 14
Луговская 15 -17,
Комсомольская 3- 37, 2- 20
1-й Комсомольский пер. 1 -9
Телефон для справок: 26-32-10.