Курянам при безналичном расчете проезд в общественном транспорте обойдется на три рубля дешевле
Правда получить скидку смогут только владельцы карт Mastercard
Режим офлайн, в котором работают терминалы, не позволяет учесть скидку сразу. Поэтому в чеке пассажиры увидят полную стоимость поездки. Реальная сумма оплаты будет указана, когда перевозчик выгрузит свои данные в банк и человек получит СМС-оповещение о списании денег.
В акции участвуют бесконтактные карты, также для оплаты можно использовать приложения Apple Pay, Samsung Pay и GPay.