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Лента новостей / В регионе

Курянам при безналичном расчете проезд в общественном транспорте обойдется на три рубля дешевле

Правда получить скидку смогут только владельцы карт Mastercard
Курянам при безналичном расчете проезд в общественном транспорте обойдется на три рубля дешевле

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Курянам при безналичном расчете проезд в общественном транспорте обойдется на три рубля дешевле. Правда получить скидку смогут только владельцы карт Mastercard, но любого банка. Акция продлится до 30 ноября в Курске и Железногорске, сообщает региональный комитет цифрового развития и связи. 

Режим офлайн, в котором работают терминалы, не позволяет учесть скидку сразу. Поэтому в чеке пассажиры увидят полную стоимость поездки. Реальная сумма оплаты будет указана, когда перевозчик выгрузит свои данные в банк и человек получит СМС-оповещение о списании денег.

В акции участвуют бесконтактные карты, также для оплаты можно использовать приложения Apple Pay, Samsung Pay и GPay.
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