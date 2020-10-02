Правда получить скидку смогут только владельцы карт Mastercard

Курянам при безналичном расчете проезд в общественном транспорте обойдется на три рубля дешевле. Правда получить скидку смогут только владельцы карт Mastercard, но любого банка. Акция продлится до 30 ноября в Курске и Железногорске, сообщает региональный комитет цифрового развития и связи.Режим офлайн, в котором работают терминалы, не позволяет учесть скидку сразу. Поэтому в чеке пассажиры увидят полную стоимость поездки. Реальная сумма оплаты будет указана, когда перевозчик выгрузит свои данные в банк и человек получит СМС-оповещение о списании денег.В акции участвуют бесконтактные карты, также для оплаты можно использовать приложения Apple Pay, Samsung Pay и GPay.