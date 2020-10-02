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Курские производители переложили вину за плохое качество хлеба на магазины

Контроль за качеством хлеба в Курской области усилят
Курские производители переложили вину за плохое качество хлеба на магазины

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Ситуацию с качеством хлеба в Курской области под личный контроль взял заместитель губернатора Сергей Стародубцев. При этом под пристальное внимание попадут не только изготовители продукции, но и с те, кто ее реализует. Об этом чиновник сообщил на рабочей встрече с представителями хлебопекарной отрасли региона.

Особое внимание на совещании уделили качеству дотационных сортов хлеба. Его на прилавках курских магазинов представлено три вида: «Дарницкий», «Сеяный» и «Майский». Его производством занимаются шесть хлебозаводов: ОАО «Курскхлеб», АО «Проект «Свежий хлеб», ОАО «Льговский хлебозавод», ООО «Обояньхлеб+», ИП Т.Д. Алексеева, ООО «Хлебокомбинат Солнцевский». Суточный объем таких сортов хлеба по области около 22 тонн. Каждую буханку выпекают строго по ГОСТу. Соответствие нормам регулярно проверяет уполномоченная комиссия.

Как заверила заместитель гендиректора по производству АО «Проект «Свежий хлеб» Маргарита Чикириди, на предприятии ежедневно проводят обработку всего оборудования специальными антибактериальными средствами, проверяют качество сырья и следят за всем технологическим процессом.

Производители сошлись во мнении, что на качество хлеба любых сортов влияют условия хранения и транспортировки, соблюдение сроков реализации. Ответственность за продукцию несут и розничные сети, и магазины, реализующие хлебопекарную продукцию.
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