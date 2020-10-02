Курская область. В Железногорске начали ремонт "поющего моста"

Завершить реконструкцию переправы должны в июне следующего года

В Железногорске начали ремонт аварийной переправы через реку Речица - так называемого "поющего моста". Муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции участка автодороги № 8А от улицы Мира до кольца заключили с ООО "СтройМастерЛюкс". Протяженность участка - более 750 метров.На производство дорожных работ предусмотрено более 20 млн рублей. В этом году старый мост демонтируют и возведут временный пешеходный. Подрядчик уже убрал старое металлическое перильное ограждение и приступил к фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Завершить реконструкцию переправы должны в июне следующего года.Сейчас на участке, где ведутся работы, установили ограждение, проезд транспорта ограничили и предоставили временный объезд. Для пешеходов доступен проход по одной стороне сооружения.