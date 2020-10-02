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Лента новостей / В регионе

Губернатор пригрозил закрыть курские кафе и магазины, которые нарушат масочный режим

Все заведения закрывать не будут, пообещал глава региона. Упор сделают на контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции

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Экономика Курской области сильно пострадала от «ковидного кризиса» первой половины года. Поэтому губернатор не хочет идти по пути регионов, которые с ростом заболеваемости сразу же вернули коронавирусные ограничения. Соответствующий пост Роман Старовойт опубликовал на своей странице в соцсети. Бизнес закрывать не будут, пообещал глава региона. Упор сделают на контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Однако закрыть магазин или кафе все же могут - если руководство заведения не принимает меры, чтобы сотрудники пользовались средствами защиты. В целом власти будут жёстко пресекать нарушение эпидемиологических требований, подчеркнул Старовойт, добавив, что договорился о совместных действиях с полицией и Росгвардией.
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