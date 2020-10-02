С понедельника в здании бывшего онкоцентра вновь заработает ковидный госпиталь

Там развёрнут 100 коек для больных коронавирусом

Коэффициент распространения коронавируса в Курской области достиг 1,1. Эпидемиологи связывают рост количества больных с началом сезона ОРВИ: симптомы простуды появляются у значительно большего числа людей, поэтому объёмы тестирования растут. Соответственно — растёт и статистика заболевших.





Как сообщил губернатор, с понедельника к работе вернется ковидный госпиталь в здании бывшего онкоцентра. Там развёрнут 100 коек для больных коронавирусом. Таким образом, всего в регионе будет оборудовано 804 места для больных COVID-19. Еще 703 места – в резерве, пояснил Роман Старовойт.