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Лента новостей / Происшествия

В Курске школьница переходила дорогу в неположенном месте и попала на больничную койку

Девочку сбила машина

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Днем 1 октября, примерно в половину первого, на улице 2-я Агрегатная Курска произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочка. 

43-летний водитель автомобиля «Citroen С3», двигаясь со стороны Весеннего проезда в направлении улицы Коллективной, напротив дома №12/31 по улице 2-я Агрегатная сбил девочку, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП подростка госпитализировали с различными травмами. 

Как отметили в ГИБДД, школьница переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель был трезв.
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