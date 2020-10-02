В Курске школьница переходила дорогу в неположенном месте и попала на больничную койку

Девочку сбила машина

Днем 1 октября, примерно в половину первого, на улице 2-я Агрегатная Курска произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочка.43-летний водитель автомобиля «Citroen С3», двигаясь со стороны Весеннего проезда в направлении улицы Коллективной, напротив дома №12/31 по улице 2-я Агрегатная сбил девочку, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП подростка госпитализировали с различными травмами.Как отметили в ГИБДД, школьница переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель был трезв.