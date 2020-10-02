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Курские огнеборцы всю ночь боролись с пожаром на хуторе Саблино

 Там горели 7 гектаров сухой травы и камыша 
Курские огнеборцы всю ночь боролись с пожаром на хуторе Саблино

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Курские огнеборцы всю ночь боролись с пожаром на хуторе Саблино в Курском районе. Накануне вечером там загорелись почти 7 гектаров сухой травы и камыша. 

Прокладка пожарных рукавов осложнялась болотистой местностью и сильным ветром, отмечают в региональном МЧС. Огонь мог переброситься на жилые дома и питомник растений. После нескольких часов напряженной работы в тяжелейших условиях эту угрозу удалось ликвидировать. Сегодня утром огнеборцы еще ликвидировали отдельные очаги пожара. 

Предположительной причиной этого пожара стал человеческий фактор. Не задумываясь о последствиях, люди жгут сухую траву и мусор. При этом огнеборцы ликвидируют пожары и не дают им возможности распространения, рискуя жизнями, отмечают в спасательном ведомстве.

"В Курской области складывается сложная обстановка с пожарами, - говорит заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Сергей Брагин. - Ежедневно пожарно-спасательные подразделения до ста раз выезжают по тревоге. В сутки регистрируются десятки случаев загораний травы и мусора".

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