На выходных в Курской области будет тепло и без осадков

Синоптики обещают хорошую погоду

В первые выходные октября синоптики обещают в Курской области хорошую погоду.По данным «Центрально-Черноземного УГМС», в субботу, 3 октября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.Грядущие ночью температура воздуха по области составит 8-13ºС тепла, днем воздух прогреется до +18ºС - 23ºС. В Курске ожидаются примерно те же температуры: ночью 11-13ºС со знаком плюс, днем - 19-21ºС тепла.В воскресенье, 4 октября в регионе также будет преимущественно без осадков. Ночные температуры будут колебаться в пределах 5-10ºС тепла, днем воздух прогреется до +18ºС - +23ºС.