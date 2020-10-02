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Лента новостей / В регионе

На выходных в Курской области будет тепло и без осадков

Синоптики обещают хорошую погоду
На выходных в Курской области будет тепло и без осадков

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В первые выходные октября синоптики обещают в Курской области хорошую погоду. 

По данным «Центрально-Черноземного УГМС», в субботу, 3 октября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Грядущие ночью температура воздуха по области составит 8-13ºС тепла, днем воздух прогреется до +18ºС - 23ºС.  В Курске ожидаются примерно те же температуры: ночью 11-13ºС со знаком плюс, днем - 19-21ºС тепла.

В воскресенье, 4 октября в регионе также будет преимущественно без осадков. Ночные температуры будут колебаться в пределах 5-10ºС тепла, днем воздух прогреется до +18ºС - +23ºС.

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