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Ростуризм назвал новые даты продаж туров с кэшбэком

В этот раз путевки можно будет купить в течение полутора месяцев
Ростуризм назвал новые даты продаж туров с кэшбэком

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Туры по России с возможность кэшбэка в этот раз можно будет купить в течение полутора месяцев. Старт продаж намечен на 15 октября и продлятся они до 5 декабря. Об этом сообщили сегодня в Ростуризме. Впереди как раз ноябрьские и новогодние праздники — время, когда все туры пользуются повышенным спросом и дорожают. Так что получить кэшбек с таких поездок будет весьма приятно. В программу туристического кэшбэка попадут туры вплоть до 10 января 2021 года.

Изменены и правила программы. Теперь в ней смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям сокращена с четырех до двух ночей. Минимальная стоимость путевки больше не ограничивается. Максимальный кэшбэк составит 20% от стоимости путевки, но не больше 20 тысяч.

Поездка по-прежнему может быть оплачена только картой «Мир», кешбэк должен вернуться на нее в течение пяти дней.
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