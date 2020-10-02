Ростуризм назвал новые даты продаж туров с кэшбэком
В этот раз путевки можно будет купить в течение полутора месяцев
Изменены и правила программы. Теперь в ней смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям сокращена с четырех до двух ночей. Минимальная стоимость путевки больше не ограничивается. Максимальный кэшбэк составит 20% от стоимости путевки, но не больше 20 тысяч.
Поездка по-прежнему может быть оплачена только картой «Мир», кешбэк должен вернуться на нее в течение пяти дней.