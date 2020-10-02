Курянин средь бела дня украл из машины аккумулятор
Его не смутило, что свидетелем похищения стал знакомый хозяина авто
В Фатежском районе 18-летний молодой человек похитил аккумулятор из машины соседа, дождавшись, когда тот на всю ночь уйдет на рыбалку Сначала парень собирался использовать украденную технику для своей машины, но потом продал в соседнем населенном пункте, чтобы не привлекать внимание знакомых.
Возбуждены уголовные дела. В полиции отмечают, что в этих случаях злоумышленников привлек транспорт, не оборудованный сигнализацией.