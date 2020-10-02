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Курянин средь бела дня украл из машины аккумулятор

Его не смутило, что свидетелем похищения стал знакомый хозяина авто
Курянин средь бела дня украл из машины аккумулятор

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У жителя Железнодорожного округа Курска из машины украли аккумулятор. Когда похитититель воровал технику, его заметил знакомый владельца автомобиля. На вопрос, чем тот занимается, горожанин заверил, что по просьбе хозяина проводит ремонт. Когда же стало известно о краже, курянин оказал помощь и точно описал внешность подозреваемого. Его личность полицейские установили в тот же день. Похитителем оказался 29-летний ранее судимый житель Курска. Он сдал украденный аккумулятор сразу в пункт приема металла.

В Фатежском районе 18-летний молодой человек похитил аккумулятор из машины соседа, дождавшись, когда тот на всю ночь уйдет на рыбалку Сначала парень собирался использовать украденную технику для своей машины, но потом продал в соседнем населенном пункте, чтобы не привлекать внимание знакомых.

Возбуждены уголовные дела. В полиции отмечают, что в этих случаях злоумышленников привлек транспорт, не оборудованный сигнализацией. 
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