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Лента новостей / В регионе

В Курской области продолжает работу горячая линия по вопросам организации питания в школах

Она продолжит свою работу до 5 декабря
В Курской области продолжает работу горячая линия по вопросам организации питания в школах

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В сентябре региональное управление Роспотребнадзора запустило горячую линию по вопросам организации горячего питания в школах. Она продолжит свою работу до 5 декабря.

Получить консультацию куряне могут по телефону 8 (4712) 58-71-86 с понедельника по четверг с 10 до 17 часов, в пятницу – с 10 до 16 (перерыв с 13  до 14 часов).

Сотрудники ведомства дают разъяснения по организации горячего питания в школе, рекомендации по контролю за питанием, рассказывают о нормах потребления необходимых для развития детского организма веществ.

Кроме того, получить информацию по теме питания в школах можно, позвонив по телефону 8 800-555-49-43 Единого консультационного центра Роспотребнадзора, который функционирует круглосуточно (звонок бесплатный). 

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