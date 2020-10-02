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В осенний призыв ряды Вооруженных сил России пополнят более тысячи курян

Призыв завершится 31 декабря
В осенний призыв ряды Вооруженных сил России пополнят более тысячи курян

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1 октября в Курской области, как и по всей стране, стартовал осенний призыв. Он завершится 31 декабря. Ряды Вооруженных сил России пополнят более тысячи юношей в возрасте от 18 до 27 лет.

Как рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов, призыв будет проходить с соблюдением всех эпидемиологических норм, чтобы не допустить распространения коронавируса. Призывные комиссии и сборные пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, приборами для кварцевания помещений и средствами дезинфекции.

Призывников обеспечат всем необходимым. При отправке каждый получает персональную электронную карту, на которую занесены его паспортные данные, медицинские показатели, рост, вес, размер обуви и семейное положение. Также юношам выдадут военную форму по видам и родам войск, сумку для личных вещей, а в воинских частях - спортивную форму и полевой комплект обмундирования.

Большая часть курян будет проходить службу в частях Западного военного округа. Но если призывник женат, у него есть ребёнок, престарелые или тяжело болеющие родители, и это подтверждено соответствующими документами, он сможет пройти службу вблизи места проживания.

Военком также напомнил, что с прошлого года действуют поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми срочники получили возможность уйти в запас раньше положенного срока. Таким правом могут воспользоваться, к примеру, солдаты, у которых во время службы родился второй ребёнок.

За неявку по повестке предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 3000 рублей, а при уклонении от службы предусмотрена и уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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