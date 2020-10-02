В осенний призыв ряды Вооруженных сил России пополнят более тысячи курян

Призыв завершится 31 декабря

1 октября в Курской области, как и по всей стране, стартовал осенний призыв. Он завершится 31 декабря. Ряды Вооруженных сил России пополнят более тысячи юношей в возрасте от 18 до 27 лет.Как рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов, призыв будет проходить с соблюдением всех эпидемиологических норм, чтобы не допустить распространения коронавируса. Призывные комиссии и сборные пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, приборами для кварцевания помещений и средствами дезинфекции.Призывников обеспечат всем необходимым. При отправке каждый получает персональную электронную карту, на которую занесены его паспортные данные, медицинские показатели, рост, вес, размер обуви и семейное положение. Также юношам выдадут военную форму по видам и родам войск, сумку для личных вещей, а в воинских частях - спортивную форму и полевой комплект обмундирования.Большая часть курян будет проходить службу в частях Западного военного округа. Но если призывник женат, у него есть ребёнок, престарелые или тяжело болеющие родители, и это подтверждено соответствующими документами, он сможет пройти службу вблизи места проживания.Военком также напомнил, что с прошлого года действуют поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми срочники получили возможность уйти в запас раньше положенного срока. Таким правом могут воспользоваться, к примеру, солдаты, у которых во время службы родился второй ребёнок.За неявку по повестке предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 3000 рублей, а при уклонении от службы предусмотрена и уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.