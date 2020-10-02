Александр Петров про интеграционные процессы в СИБУРе

РИА LIVE24.Как показывает практика, в производственных компаниях часто возникают функциональные колодцы между этими подразделениями. Об этом пишет
Александр Петров до недавнего времени сам возглавлял финансовый блок компании и имел отношения к организации интеграционных процессов со стороны финансистов. Для начала было принято решение о переносе ряда казначейских и бухгалтерских функций в единый центр. Это обуславливалось тем, что сотрудники на местах часто занимались одной и той же работой, пользуясь единой базой. Географически и экономически такой шаг стал более оправданным. Финансисты в центре создают эффективную контрольную среду и обеспечивают исполнение бизнес – планов производственников, становясь тем самым полноправными бизнес-партнерами.
Те сотрудники финансового блока, которые остались на местах, более тесно интегрируются в производственный контекст, становясь частью управленческой команды. Даже такое понятие как бюджет, в компании принято называть бизнес планом, грамотное составление и исполнение которого становится не препятствием в работе, а числовым выражением реализации самых амбициозный идей и проектов.
В свою очередь, производственники так же занимаются повышением финансовой образованности на местах. Заведующие производством передают знания, полученные во время профильного обучения, своим сотрудникам. Причем делают они это на доступном языке. Таким образом, каждый сотрудник холдинга понимает, как повысить финансовый результат компании на своем уровне.
При этом оценивая результаты работы в компании стараются разделять зоны ответственности менеджмента и факторы влияния внешней среды. По мнению Александра Петрова, даже в самой неблагоприятной рыночной ситуации у менеджмента все-таки имеются какие-то рычаги оптимизации. Очень помогает в этом случае план мероприятий менеджмента.
В компании отмечают, что основную часть повестки дня для управленца составляет поиск идей для дальнейшего развития и способов сделать инвестиции более эффективными. Причем поиск ответов на эти вопросы – задача не только финансового блока. Все сотрудники компании являются частью команды, которая в целом решает большую задачу — реализовать новый проект или найти инновационную идею.
Помимо прочего, для интеграции производственного операционного подразделения с финансовым в компании используют такой прием как ротацию высшего менеджмента. Сам Александр Петров является тому прекрасным подтверждением.
Александр Петров про интеграционные процессы в СИБУРе
Руководитель Дирекции полимеров, эластомеров и органического синтеза Александр Петров, рассказал о том, как в компании СИБУР протекает взаимная интеграция производственно-операционного направления и финансового блока.