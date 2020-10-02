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Жительница Курской области получила штраф за сжигание сухой травы возле дома

Огонь стал стремительно распространяться, справиться с ним смогли только пожарные

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Жительница Курской области получила штраф за сжигание сухой травы возле дома. Возгорание вблизи населённого пункта Зорино в Обоянском районе в субботу заметил оператор беспилотника в результате авиаразведки. На место оперативно выехали не только огнеборцы, но и инспектор пожарного надзора.

Как выяснилось, местная жительница решила сжечь вокруг своего участка сухую траву. Огонь стал стремительно распространяться. Справиться с ним удалось только профессиональным пожарным. Поджигательницу оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Всего за день сотрудники госпожнадзора выписали 10 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима, отметили в региональном МЧС.
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