Огонь стал стремительно распространяться, справиться с ним смогли только пожарные

Жительница Курской области получила штраф за сжигание сухой травы возле дома. Возгорание вблизи населённого пункта Зорино в Обоянском районе в субботу заметил оператор беспилотника в результате авиаразведки. На место оперативно выехали не только огнеборцы, но и инспектор пожарного надзора.





Как выяснилось, местная жительница решила сжечь вокруг своего участка сухую траву. Огонь стал стремительно распространяться. Справиться с ним удалось только профессиональным пожарным. Поджигательницу оштрафовали на 2 тысячи рублей.





Всего за день сотрудники госпожнадзора выписали 10 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима, отметили в региональном МЧС.