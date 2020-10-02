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Новинки недели
Сегодня, 07:44
Roosevelt ''Echoes''
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Новая музыка
Neon Trees ''Living Single''
Elderbrook ''Back To My Bed''
Сансара и Сова ''Жаль''
Roosevelt ''Echoes''
Lime Cordiale ''Robbery''
Matt Simons ''Better Tomorrow''
Мураками ''Дежавю''
Robin Schulz vs. Bob Marley ''Sun Is Shining''
Aluna ''Body Pump''
New Order ''Be a Rebel''
Лента новостей
Курское «Динамо» уступило «Надежде» в финале Кубка России
Сегодня, 10:05
Жительница Курской области получила штраф за сжигание сухой травы возле дома
Сегодня, 09:33
Отопительный сезон в Курской области начнется не раньше 10 октября
Сегодня, 09:16
Курский «Авангард» сыграл вничью с «Калугой»
Сегодня, 09:00
На выходных в Курской области будет тепло и без осадков
2 октября 2020
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