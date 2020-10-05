В Курской области пьяная пара чуть не сожгла квартиру

Из-за неосторожного обращения с огнем загорелся диван

4 октября в поселке Дичня Курчатовского района Курской области произошел пожар. Очевидцы, позвонившие в "Службу спасения" сообщали, что в подъезде пятиэтажки наблюдается сильное задымление. К моменту прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 10 жильцов.Источник дыма оказался на верхнем этаже – в однокомнатной квартире тлел диван.До прибытия огнеборцев дверь в квартиру выбили соседи, но внутрь зайти они не смогли – было очень сильное задымление, – рассказал заместитель начальника курчатовской 7 ПСЧ Дмитрий Сахнов. – Пожарные проникли внутрь и обнаружили там двух человек – мужчину и женщину. Те находились в сознании, их вывели из помещения в специальных устройствах для защиты органов дыхания – самоспасах.Усугубило обстановку то обстоятельство, что погорельцы били не трезвыми. Медики оказали им помощь, госпитализация не потребовалась.Предположительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.