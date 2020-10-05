Завтра в Курске прогнозируют 23ºС тепла

Малооблачно и без осадков

Аномальное для октября тепло не спешит покидать европейскую часть России. Сейчас температура воздуха выше нормы примерно на 5 градусов, сообщает Гидрометцентр.На этой неделе синоптики также обещают хорошую погоду. В частности, завтра в Курской области будет малооблачно и без осадков. Правда, местами порывы ветра могут достигать 16 м/с.Ночные температуры по области будут колебаться в пределах 5ºС-10ºС тепла, днем воздух прогреется до +18ºС - +23ºС. В Курске ожидаются примерно те же температуры: ночью +8ºС - +10ºС, днем 21ºС-23ºС тепла.А вот 7 октября уже возможны кратковременные дожди, но тепло при этом сохранится.