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Завтра в Курске прогнозируют 23ºС тепла

Малооблачно и без осадков
Завтра в Курске прогнозируют 23ºС тепла

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Аномальное для октября тепло не спешит покидать европейскую часть России. Сейчас температура воздуха выше нормы примерно на 5 градусов, сообщает Гидрометцентр. 

На этой неделе синоптики также обещают хорошую погоду. В частности, завтра в Курской области будет малооблачно и без осадков. Правда, местами порывы ветра могут достигать 16 м/с.

Ночные температуры по области будут колебаться в пределах 5ºС-10ºС тепла, днем воздух прогреется до +18ºС - +23ºС. В Курске ожидаются примерно те же температуры: ночью +8ºС - +10ºС, днем 21ºС-23ºС тепла.

А вот 7 октября уже возможны кратковременные дожди, но тепло при этом сохранится.
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