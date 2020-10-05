Опубликованы рассекреченные переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»

Напомним, атомный подводный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море ровно 20 лет назад

На сайте цифровой библиотеки 42-го президента США Билла Клинтона опубликованы рассекреченные стенограммы его телефонных и личных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Расшифровка появилась еще год назад, но журналисты обратили внимание на нее только сейчас, пишет интернет-издание «Лента.ру». Одной из тем бесед двух лидеров стала гибель подводной лодки «Курск».Первый разговор Клинтона и Путина о «Курске», согласно публикации на английском языке, состоялся 6 сентября 2000 года в гостинице Waldorf Astoria в Нью-Йорке. Американский президент выразил сожаление в связи с трагедией и напомнил, что ему пришлось пережить после теракта в Оклахома-Сити в апреле 1995 года:«Когда что-то подобное случается, люди во всем мире представляют себя на месте жертв и их семей, но я представил себя и на вашем месте. Вы, наверное, столкнулись с множеством критики. Это всегда происходит», — сказал Клинтон.В ответ российский президент пояснил, что у него не было хорошего выбора и он оказался между плохим и худшим вариантами:«Некоторые люди говорили, что, если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы сделал попытку спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя делать что-то подобное ради пиара», — добавил он, отметив, что случившееся никак не повлияло на его положение. «Но я очень боюсь, что что-то подобное может повториться», — подчеркнул Владимир Путин.Также президент России рассказал, что чувствовал себя бессильным во время этой катастрофы:«Сейчас видно, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать об этом родственникам, но в корпусе было отверстие размером около двух метров, через которое затопило первые три отсека», — объяснил он.Напомним, атомный подводный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море ровно 20 лет назад, 12 августа 2000 года. Тогда погиб весь экипаж — 118 человек.