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Лента новостей / Происшествия

В Курской области 17-летний мопедист без прав покалечился в ДТП

Авария произошла в Щиграх 

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4 октября в Щиграх произошло ДТП с участием 17-летнего мопедиста. 

Как сообщили в ГИБДД, в десятом часу вечера 36-летняя автомобилистка на «Шевроле», двигаясь по улице Лазарева со стороны улицы Октябрьская допустила столкновение с движущимся во встречном направлении мопедом «СТЕЛС», за рулем которого был подросток. В результате парня с различными травмами госпитализировали.

Как отмечают в Госавтоинспекции, юный водитель не имеет права управления транспортными средствами, а его мопед не зарегистрирован в установленном порядке. 
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