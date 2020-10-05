В Курской области 17-летний мопедист без прав покалечился в ДТП

Авария произошла в Щиграх

4 октября в Щиграх произошло ДТП с участием 17-летнего мопедиста.Как сообщили в ГИБДД, в десятом часу вечера 36-летняя автомобилистка на «Шевроле», двигаясь по улице Лазарева со стороны улицы Октябрьская допустила столкновение с движущимся во встречном направлении мопедом «СТЕЛС», за рулем которого был подросток. В результате парня с различными травмами госпитализировали.Как отмечают в Госавтоинспекции, юный водитель не имеет права управления транспортными средствами, а его мопед не зарегистрирован в установленном порядке.