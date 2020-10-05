Курянин украл 17 тысяч из забытой соседом у подъезда сумки

Там было еще 20 тысяч, но их похититель не заметил

У жителя Курска украли барсетку с крупной суммой денег. Мужчина забыл сумку на скамейке возле дома на проспекте Клыкова, а, вернувшись, не нашёл её на месте. Полицейские нашли и сумку и похитителя. Им оказался 33-летний ранее судимый курянин, проживающий в одном доме с потерпевшим.Горожанин вытащил из одного отделения барсетки 17 тысяч рублей и бросил ее на лестничной площадке. При осмотре подъезда сумку правоохранители нашли. Оказалось, что в потайном отделении лежали еще 20 тысяч, их преступник не заметил. Деньги вернули потерпевшему.Задержанный курянин на допросе признался, что потратил похищенные деньги на алкоголь. Возбуждено уголовное дел. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.