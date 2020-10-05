Курянин украл 17 тысяч из забытой соседом у подъезда сумки
Там было еще 20 тысяч, но их похититель не заметил
Горожанин вытащил из одного отделения барсетки 17 тысяч рублей и бросил ее на лестничной площадке. При осмотре подъезда сумку правоохранители нашли. Оказалось, что в потайном отделении лежали еще 20 тысяч, их преступник не заметил. Деньги вернули потерпевшему.
Задержанный курянин на допросе признался, что потратил похищенные деньги на алкоголь. Возбуждено уголовное дел. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.