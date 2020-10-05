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В Курской области появился «Кодекс пациента»

Это свод правил, как с должным вниманием относиться к своему состоянию, как помочь врачу в его работе и ускорить свое выздоровление
В Курской области появился «Кодекс пациента»

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В Курской области разработали «Кодекс пациента». Первым учреждением, которое его ввело, стал онкоцентр, сообщает издание «Друг для друга». Инициатива принадлежит «Мастерским проектов», курским медикам, региональному комздраву и студентам КГМУ.

Кодекс представляет собой свод правил - некое руководство для пациента, как с должным вниманием относиться к своему состоянию, как помочь врачу в его работе и ускорить свое выздоровление.
Так, Кодекс гласит, что пациент должен принимать активное участие в процессе лечения, сотрудничать с врачом, предоставлять ему правдивую информацию по заболеванию. В других пунктах говорится, что доктору всегда нужно сообщать о перенесенных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, всегда сообщать о лекарствах и других объектах, которые способно вызвать аллергическую реакцию, обязательно сохранять копии документов, полученных в медучреждениях при получении услуг, а также  остерегаться обращаться к альтернативным практикам. 
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