В Курской области появился «Кодекс пациента»

Это свод правил, как с должным вниманием относиться к своему состоянию, как помочь врачу в его работе и ускорить свое выздоровление

В Курской области разработали «Кодекс пациента». Первым учреждением, которое его ввело, стал онкоцентр, сообщает издание «Друг для друга». Инициатива принадлежит «Мастерским проектов», курским медикам, региональному комздраву и студентам КГМУ.Кодекс представляет собой свод правил - некое руководство для пациента, как с должным вниманием относиться к своему состоянию, как помочь врачу в его работе и ускорить свое выздоровление.Так, Кодекс гласит, что пациент должен принимать активное участие в процессе лечения, сотрудничать с врачом, предоставлять ему правдивую информацию по заболеванию. В других пунктах говорится, что доктору всегда нужно сообщать о перенесенных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, всегда сообщать о лекарствах и других объектах, которые способно вызвать аллергическую реакцию, обязательно сохранять копии документов, полученных в медучреждениях при получении услуг, а также остерегаться обращаться к альтернативным практикам.