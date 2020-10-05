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В Курскую область поступит около тысячи доз вакцины от коронавируса

Также в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа
В Курскую область поступит около тысячи доз вакцины от коронавируса

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В Курскую область вскоре поступит еще одна партия вакцины от коронавируса. Она позволит привить 955 человек. Первые вакцинации нескольких врачей, которые прошли в сентябре, были успешными. Прививки из новой партии также получат в первую очередь врачи и учителя. Вакцинация также остается добровольной.  

Также в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. На днях оступила еще одна партия вакцины «Совигрипп» для детей - почти 69,5 тысяч доз, сообщает региональный комитет здравоохранения. Всего в Курскую область направлено свыше 128 тысяч доз такой вакцины. Для взрослых курян ранее в регионе приняли более 161 тысячи доз вакцин «Флю-М» и «Совигрипп».

По последним данным комитета, от гриппа уже сделали прививки 223 тысячи человек (это почти 21 % от численности населения области), из них 57 тысяч детей. Привиты все сотрудники учреждений здравоохранения, которые не имеют противопоказаний.

Консультацию по вопросам профилактики гриппа и других респираторных инфекций можно получить по телефону горячей линии регионального управления Роспотребнадзора 8 (4712) 58-71-86 с понедельника по четверг с 10 утра до 5 вечера, в пятницу – с 10 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
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